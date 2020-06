Qeveria çeke njoftoi se kufijtë me Austrinë dhe Gjermaninë do të rihapen sot në mesditë, 10 ditë më shpejt nga sa ishte parashikuar.

Udhëtimet drejt Hungarisë janë gjithashtu të lejuara duke nisur nga ora 10:00 GMT.

Republika Çeke mbylli të gjitha kufijtë më 16 mars për të luftuar kundër kontaminimit nga koronavirusi.

Ajo hapi dje kufirin me Sllovakinë.

Qyetarët e këtyre katër vendeve nuk do të kenë nevojë të japin një rezultat testi për të provuar që nuk janë të prekur me COVID-19 dhe as të vendosen në karantinë.

Të hënën, qeveria kishte njoftuar se do të rihapte më 15 qershor kufijtë e saj me vendet e sigurta, fqinjët, por gjithashtu edhe me Zvicrën, Finlandën dhe vendet balltike.

Duke nisur nga kjo datë, edhe çekët do të lejohen të udhëtojnë, duke përfshirë këtu edhe drejt vendeve më të prekura nga ky virus, si Belgjika, Franca, Italia dhe Spanja.

Republika Çeke ka regjistruar 9 500 raste me koronavirus dhe 325 të vdekur nga COVID-19, për një popullsi prej 10,7 milionë banorësh.

