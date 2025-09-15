Shqipëria priti javën e kaluar një ngjarje historike për vendin dhe futbollin, siç ishte mbledhja e Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s. Nën drejtimin e presidentit Aleksandër Ceferin, KE e UEFA-s mori vendime të rëndësishme për të ardhmen e futbollit europian.
Në një intervistë të dhënë për FSHF, Ceferin shpjegoi arsyen se pse Tirana u zgjodh si mikpritëse e kësaj mbledhjeje të nivelit të lartë. Ai theksoi se vendi ka ndryshuar shumë, në krahasim me herën e kaluar kur kishte qenë në Tiranë.
“Kam qenë shumë herë në Tiranë, kam vizituar Federatën dhe mikun tim Armand. Është gjithmonë kënaqësi të vij këtu, i shoh ndryshimet në qytet, në infrastrukturë dhe çdo gjë tjetër, që nga vizita ime e parë në 2016 apo pak më herët. Që atëherë, shumë gjëra kanë ndryshuar.
Prej 3-4 vitesh, në shtator ne shkojmë në një vend të ri dhe mendojmë se Tirana është një vend fantastik për të ardhur, e dinim që organizimi do të ishte i mirë. Ishte një zgjedhje e lehtë për t’u bërë”, tha ai.
Ceferin foli edhe për organizimin e Europianit U-21 2027 mes FSHF-së dhe Federatës Serbe, duke thënë se futbolli është përtej politikës.
“Europiani U-21 me Serbinë? Në këtë rajon, pothuajse çdo gjë kontestohet. Mendimi im është që futbolli është përtej politikës. Futbolli duhet të sjellë miqësi, paqe dhe jo dhunë e përdorim politik. Çfarëdo që të bësh, sidomos në diçka si futbolli, kontestohet nga dikush. Më e rëndësishmja është që të shohësh veten në pasqyrë dhe të thuash që ishte gjëja e duhur. Po ndjekim çdo gjë bashkë, së bashku me Armandin dhe Federatën, gjithashtu dhe me Federatën serbe dhe jam i sigurt që gjithçka do të shkojë shkëlqyeshëm. Do të tregojmë që futbolli është mbi politikën e përditshme“, u shpreh Ceferin.
Kreu i qeverisë së futbollit europian ndër të tjera vlerësoi punën e FSHF-së ndër vite.
“FSHF është super eficente në UEFA. Ju siguroj që nuk do të kisha Armand Dukën si zv.president i UEFA-s, nëse FSHF nuk do të bënte një punë të përkryer.
Të ndihmosh konkretisht kampionatin është e pamundur, pasi nuk mund të ndërhyjmë te kampionatet. Por besoj që kemi ndihmuar me Conference League, kompeticionin e ri, ku fituesi i një kampionati të vogël, jo vetëm që mund të marrë pjesë, por edhe të ketë rezultate të mira, siç shumë kampionate të vegjël e kanë treguar”, theksoi Ceferin.
Leave a Reply