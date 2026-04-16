Kreu i Grupit Parlamentar të PS, Taulant Balla ka mbajtur fjalën e tij në seancën e sotme plenare në Kuvend.
Balla u shpreh kritik ndaj opozitës, duke thënë se kërkesa të tjera ka pasur në mbledhjet në Komisione dhe qëndrime të ndryshme mban në seancën plenare. Gjithashtu Balla i është përgjigjur akuzave ndaj Gardës së Republikës, duke thënë se çdo shpifje ndaj saj është e ulët.
“Nuk e kuptova se si të kërkosh në Komisione më shumë kohë dhe të vish këtu të thuash ndryshe, por ky është shembulli i rastit, kur nuk dinë ç’kërkojnë. Por unë kam kërkuar shtyrjen për seancën pasardhëse. Ajo që u tha këtu nuk është e vërtetë, punonjësit e Gardës së Republikës meritojnë respekt. Gjithmonë duhet t’i ofrojmë mbështetjen tonë. Dhe çdo shpifje ndaj Gardës së Republikës është e ulët, ajo i shërben autoriteti të shtetit, pavarësisht nëse sot je në pushtet, apo opozitë. Pra i qëndroj propozimit tim, është praktikë punë dhe kjo çështje të kalojë për shqyrtim në seancën e datës 23”, tha mes të tjerash ai.
Leave a Reply