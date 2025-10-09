Pas kthimit të tyre në shtëpi, izraelitëve të liruar do t’u garantohen gjithashtu pagesa trajtimi dhe mbështetje mjekësore për një vit të plotë, të barabarta me pagën që kanë marrë para 7 tetorit 2023.
Çdo peng izraelit i liruar nga paraburgimi i Hamasit do të marrë një kontribut fillestar financiar prej afërsisht 60,000 shekelësh (15,900 euro).
Granti, i garantuar nga qeveria Netanyahu, do të hyjë në fuqi pas kthimit të qytetarëve në atdheun e tyre, si pjesë e shkëmbimit të të burgosurve të rënë dakord në planin e armëpushimit të ndërmjetësuar nga administrata Trump . Kjo u njoftua nga Instituti Kombëtar i Sigurimeve të Izraelit, agjencia kombëtare e sigurimeve shoqërore e vendit.
Pengjeve të liruara do t’u sigurohet edhe një shtëpi. Banorët e zonave pranë Gazës kanë të drejtë për strehim alternativ përmes Autoritetit të Rindërtimit. Pengjet që jetojnë në zona të tjera do të kenë të drejtë për një grant prej 250,000 shekelësh (66,270 euro) për blerjen e një shtëpie.
Trajtimet mjekësore plotësuese do të mbulohen deri në një maksimum prej 6,000 shekelësh (1,590 euro) në vit. Mbështetja mjekësore do të garantohet gjithashtu për një vit të plotë, ekuivalente me pagën e fituar para ngjarjeve të 7 tetorit 2023 , me qëllim përmbushjen e nevojave fillestare të procesit të rimëkëmbjes dhe riintegrimit në vend.
