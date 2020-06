Ambasadorja e SHBA-ve në Tiranë, Yuri Kim ka folur për mediat mbrëmjen e sotme pas takimit maratonë me palët në Këshillin Politik. Ambasadorja Kim gjatë fjalës së saj deklaroi se kanë një marrëveshje që mund ta vendosë Shqipërinë drejt anëtarësimit të BE.

Ndër të tjera Yuri Kim shprehu konsiderata për Partinë Socialiste e cila sipas saj kishte bërë lëshime për arritjen e një marrëveshjeje dhe tashmë “Topi” është në fushën e Bashës.

“Faleminderit që keni pritur me ne gjithë këtë ditë. Kemi pasur një ditë të gjatë. Dje kemi bërë progres të mirë. Jemi takuar sot për 9 orë të tjera dhe bëmë progres të jashtëzakonshëm. Në një negociatë që është kaq e rëndësishme për të ardhmen e Shqipërisë, çdo palë, çdo parti i kërkohet që të japë që Shqipëria të fitojë. Çdo palë dha, çdo palë fitoi. Populli shqiptar mund të fitojë akoma më shumë. Çdo palë dha por më duhet t’i jap mertia të veçanta partisë në pushtet. Ne i bëmë të qartë se duhet të jepnim më shumë. Kështu që e përgëzoj partinë në pushtet për atë që kanë bërë këtë mbrëmje. Ne kemi një marrëveshje shumë të mirë. Është një marrëveshje që do ta vendosë Shqipërinë drejt BE. Përmban masa që janë adresuar, trajtuar nga ODIHR. Përmban disa hapa domethënëse që nuk janë rekomanduar dhe nga OHDIR. Kemi marrëveshje dhe tashmë i takon Luli Bashës të shprehet. Topi është në fushën e tij (Bashës), e ardhmja është në duart e tij”, ka thënë ambasadorja Kim.

