Pak javë më parë Henri Haxhiraj, ish-efektiv i Gradës, i ka fund jetës në moshën 37-vjeçare me armën e shërbimit.

Sot motra e tij, këngëtarja e njohur Sheila Haxhiraj, ka publikuar një këngë me një tekst rrëqethës dedikuar të vëllait.

“Nën Dritën e Hënës. Si çdo vit për ditëlindje mezi prisja urimin tënd të parin. Më mungon urimi dhe përqafimi jot sot edhe pse e di që ti në atë parajsë gjendesh kudo me mua.

Sot dua unë të të bëj ty një dhurate, atë qe unë di të bej me mirë. Një këngë shpirti për ty shpirti im!

Faleminderit nga zemra te gjithë bashkëpunëtorëve (familja ime e dytë) që u bëtë një me ndjesinë time, për të sjellë në jetë këtë këngë”, shkruan ajo.

“Çdo ditë mami të kërkon, se zemrën ia ke ti. Babi qan me foton, a po më vjen sot djali në shtëpi.

Jeta ka penges, disfata edhe shumë kthesa, kur gjysma e shpirtit mungon nuk vlen më as pendesa. Mezi po pres në ëndërr me t’pa, me t’përqafu. Kur me del gjumi natën vonë praninë tënde e ndjej këtu.

Edhe njëherë të mundesha ty me të pa, s’do t’kisha lënë me ik, o dielli im rrezet mu m’i ke marrë”, shprehet këngëtaraj mes rreshtave të këngës.