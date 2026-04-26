Detaje të reja po dalin në lidhje me personin e dyshuar që hapi zjarr jashtë sallës ku presidenti amerikan Donald Trump dhe zyrtarë të tjerë të lartë po merrnin pjesë në Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë.
Sipas autoriteteve, presidenti dhe Zonja e Parë Melania Trump u evakuuan menjëherë dhe asnjë nga të pranishmit nuk u lëndua rëndë. Një agjent i Shërbimit Sekret u godit nga të paktën një plumb, por u mbrojt nga jeleku antiplumb dhe pritet të jetë në gjendje të mirë shëndetësore.
I dyshuari është identifikuar si Cole Thomas Allen, 31 vjeç, nga Torrance, Kaliforni, dhe është arrestuar në vendngjarje. Sipas burimeve të CBS News, ai dyshohet se i ka thënë autoriteteve pas arrestimit se synonte të qëllonte zyrtarë të administratës Trump.
Gjatë incidentit janë dëgjuar të paktën 5 deri në 8 të shtëna me armë zjarri. Sipas policisë, ai ishte i armatosur me një pushkë gjahu, një pistoletë dhe disa thika, dhe tentoi të sulmonte një pikë sigurie jashtë eventit në hotelin Washington Hilton.
Autoritetet konfirmojnë se i dyshuari nuk u godit nga plumbat, por u dërgua në spital për kontroll mjekësor pas arrestimit. Hetuesit besojnë se ai ka vepruar i vetëm, ndërsa motivi i sulmit ende nuk është konfirmuar.
Sipas të dhënave paraprake, Allen ka punuar për një kompani tutorimi në Kaliforni dhe ka marrë vlerësime si “Teacher of the Month”. Ai është diplomuar në California Institute of Technology në vitin 2017, ndërsa autoritetet po verifikojnë aktivitetin e tij të fundit.
Hetimet federale dhe lokale po vijojnë, ndërsa forcat e sigurisë kanë kontrolluar edhe një banesë të dyshuar të lidhur me të në Torrance.
