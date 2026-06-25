Cate Blanchett është në krye të një projekti të ri dhe një mjeti falas online që u lejon artistëve të japin ose të refuzojnë lejen për përdorimin e imazhit të tyre nga inteligjenca artificiale.
Çdo revolucion i madh teknologjik sjell pasoja të paparashikueshme që janë të vështira për t’u pranuar. Në rastin e inteligjencës artificiale, debati mes artistëve nuk sillet më rreth pyetjes nëse ajo duhet të ekzistojë, por si duhet të përdoret.
Javier Bardem ka shprehur disa herë kritikat e tij ndaj kësaj teknologjie, duke e konsideruar atë me një kapacitet të madh për të manipuluar realitetin. Tani ai i është bashkuar Blanchett dhe kolegëve të tjerë, si pjesë e një nisme të lidhur me faqen rslmedia.org, e cila funksionon si një platformë online “identifikimi të pëlqimit njerëzor”.
Këtë javë, RSL Media—e bashkëthemeluar nga Blanchett me Nikki Hexum, Doug Leeds dhe Eckart Walther—ka lançuar një mjet të ri që i lejon çdo artisti të deklarojë se deri në çfarë mase fytyra, zëri, lëvizjet apo edhe idetë e tyre mund të transformohen nga AI.
Artistët ose krijuesit e përmbajtjes regjistrohen për të verifikuar identitetin e tyre dhe më pas zgjedhin nivelin e pëlqimit, të ndarë në tre kategori me ngjyra: jeshile (e lejuar), e verdhë (përdorim me kushte, si pagesa) dhe e kuqe (e ndaluar). Kjo krijon një bazë të dhënash praktike që mund të përdoret nga sistemet e AI në shkallë të gjerë.
Në thelb, kjo platformë jofitimprurëse bazohet në idenë se identiteti njerëzor është gjithashtu një formë pronësie intelektuale dhe duhet të ketë një infrastrukturë të qartë dhe transparente për regjistrimin e tij. Kjo u jep kompanive të AI një mjet që plotëson kornizat rregullatore ekzistuese.
Në prezantimin e nismës në Parlamentin Evropian, Cate Blanchett theksoi se nevojiten “masa mbrojtëse të bazuara në pëlqim”, jo për të frenuar progresin teknologjik, por për të mbrojtur të drejtat njerëzore në hap me zhvillimin e teknologjisë.
Regjisori Steven Soderbergh, i pranishëm në diskutim, shtoi se kjo nismë nuk është ligj dhe as kufizim, por një mekanizëm bindës për të nxitur përdorim të përgjegjshëm të teknologjisë.
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