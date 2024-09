Një mbrëmje e mrekullueshme sportive për David Neres, por e rrënuar nga plaçkitja që i ndodhi në fund të ndeshjes Napoli-Parma.

Teksa ai dhe gruaja e tij ishin në furgon për t’u kthyer në hotel, dy kriminelë thyen xhamin e minibusit dhe i drejtuan armën duke e urdhëruar të dorëzonte orën (vlera e parashikuar 100 mijë euro), gjë që braziliani e bëri menjëherë dhe më pas keqbërësit u arratisën me motor. Më vonë Neresi denoncoi grabitjen në polici dhe u shoqërua në hotel ku e prisnin fansa të cilët nuk ishin në dijeni të asaj që i kishte ndodhur dhe për këtë arsye u dukej e çuditshme të shihnin futbollistin duke iu shmangur të gjithëve me kokën ulur.

Me një gjest të jashtëzakonshëm dhe shumë elegant, bashkëshortja e tij Kira Winona, një modele gjermane, më pas i ka kërkuar falje tifozëve napolitan me një postim në Instagram. “David do të donte t’u kërkonte falje tifozëve që e prisnin jashtë, por teksa po dilnim nga stadiumi pas ndeshjes, dy burra me motor na thyen xhamin e makinës dhe na grabitën me armë”, ka shkruar ajo.