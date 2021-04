Orë tronditëse dhe plot ankth për banorët e një pallati sot tek zona e Freskut në Tiranë pasi flakët shpërthyen në një prej apartamenteve.

Noa.al raporton se një fëmijë është arritur të shpëtohet dhe të nxirret i sigurt nga shtëpia në katin e shtatë të pallatit, pak pasi ishte përfshirë nga flakët.

Në galeri shihni pamje të momenteve drithëruese të operacionit të shpëtimit teksa fëmija motak nxirret me shkallën vinç nga dritaret e katit të shtatë dhe ulet në tokë.

Klajdi Bello ka publikuar imazh në Facebook të heroizmit të zjarrfikësve: “Këta janë heronjtë e vërtetë! Kjo fotografi është shkrepur personalisht nga ana ime, ndërkohë që prisja radhën e shpëtimit”, thotë ai dhe rrëfen:

“Këta janë vërtet heronj. E kam parë me sytë e mi si luftonte me flakët në ballkonin e katit të shtatë zjarrfikësi dhe duhet tju rriten rrogat se luftojnë me jetën!”

/a.r