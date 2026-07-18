Ish-mbrojtësi i Spanjës, Joan Capdevila, i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump për ndihmë pasi iu mohua leja për të hyrë në Shtetet e Bashkuara për finalen e Kupës së Botës të së dielës midis Spanjës dhe kampionëve në fuqi, Argjentinës.
Capdevila, një anëtar i ekipit fitues të Kupës së Botës në vitin 2010 të Spanjës, tha se kërkesa e tij u refuzua sepse luajti në një ndeshje miqësore me yjet e LaLigas në Iran në vitin 2016. 48-vjeçari e ‘etiketoi’ Trumpin në një postim në rrjetet sociale duke kërkuar ndihmë.
“Më thanë se nuk mund të udhëtoj në finale me fëmijët e mi sepse ESTA (Sistemi Elektronik për Autorizimin e Udhëtimit) më është refuzuar”, shkroi Capdevila në një postim në rrjetet sociale. Miratimi i ESTA-s kërkohet për udhëtim pa vizë në SHBA.
“A mund të më ndihmojë dikush me këtë? Nuk e keni idenë sa i emocionuar isha që isha atje me të gjithë shokët e mi të ekipit të vitit 2010 dhe këtë ekip për t’i mbështetur ata.”
“Nuk mund ta besoj që nuk po më lejojnë të hyj në SHBA… dhe se do të më mungojë një moment si ky me fëmijët e mi, të cilët e duan kaq shumë futbollin.”
Capdevila etiketoi gjithashtu ministrinë e sportit të Spanjës në postim dhe i bëri thirrje Sekretarit të Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, për ndihmë.
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