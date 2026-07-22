Gjykatësi federal Alvin K. Hellerstein i gjykatës së Manhattanit në New York ka caktuar datën 1 qershor 2027 si ditën kur ish-presidenti i Venezuelës, Nicolás Maduro, dhe bashkëshortja e tij, Cilia Flores, do të dalin në gjyq në Shtetet e Bashkuara nën akuzat për trafikim ndërkombëtar droge.
Vendimi u mor gjatë një seance dëgjimore paraprake 15-minutëshe të zhvilluar këtë të mërkurë, më 22 korrik 2026.
Sipas orarit të miratuar nga gjykata federale, ekipi mbrojtës do të nisë paraqitjen e kërkesave zyrtare për të kundërshtuar aktakuzën në fillim të shtatorit. Më pas, çifti do të rikthehet në sallën e gjyqit më 17 nëntor për argumentet gojore mbi mocionet.
Lidhur me qëndrimin e tyre dhe ecurinë e seancës, raportohet se asnjëri prej tyre nuk foli gjatë seancës dëgjimore 15-minutëshe të së mërkurës, ndërsa secili prej tyre u ul veçmas në një tavolinë mbrojtëse, të rrethuar nga avokatët e tyre. Të dy kanë deklaruar se nuk janë fajtorë.
Nëse shpallen fajtorë nga juria për komplot dhe ndihmë ndaj bosëve të drogës për të dërguar mijëra ton kokainë drejt SHBA-së, Maduro (63 vjeç) dhe Flores (69 vjeç) përballen me dënimin me burgim të përjetshëm.
Strategjia e mbrojtjes dhe pretendimet e palëve
Që nga kapja e tyre nga forcat amerikane gjatë një operacioni ushtarak në mes të natës në shtëpinë e tyre në Karakas në fillim të janarit, të dy mbahen në një burg të Bruklinit.
Ndërsa Administrata e Presidentit Donald Trump e ka mbrojtur aksionin si një “operacion kirurgjikal të zbatimit të ligjit”, mbrojtja e Maduros e konsideron kapjen e tij si një rrëmbim ushtarak.
Lidhur me hapat e parë ligjorë që do të ndërmarrë mbrojtja, avokati i Maduros, Barry Pollack, deklaroi se “së pari do ta kundërshtojë aktakuzën për shkak të imunitetit sovran, sepse nëse kjo ka sukses, Maduro nuk do të duhet të vazhdojë të gjykojë çështjen.”
Gjatë seancës dëgjimore, jashtë ndërtesës së gjykatës federale në Manhattan u mblodhën dhjetëra njerëz, ku u reagua me pankarta e thirrje si nga mbështetësit ashtu edhe nga kritikët e ish-presidentit venezuelian.
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