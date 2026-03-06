Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani do të mbledhë në takim liderët e partive nga ora 13:00.
Ky takim vjen pas dekretit të saj për shpërndarjen e Kuvendit, të cilin e bëri të ditur gjatë konferencës për media këtë mëngjes.
Osmani tha se qëllimi i takimit është konsultimi formal me partitë për caktimin e datës së zgjedhjeve të reja. “Sot do të ftohen liderët e partive për datën e zgjedhjeve, sepse është obligim që të konsultohen paraprakisht. Kjo është pasojë e nevojshme menjëherë pas shpërndarjes së Kuvendit, që të shpallen edhe zgjedhjet e reja. Pas këtij konsultimi do të caktohet data,” u shpreh ajo.
Takimi pritet të jetë hapi i parë drejt organizimit të zgjedhjeve të parakohshme në vend.
