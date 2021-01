Gent Cakaj ka folur për herë të fundit si ministër i Jashtëm. Në ceremoninë e dorëzimit të detyrës, Cakaj rendit arritjet në këto dy vite, ndërsa tha se do të vazhdojë të japë angazhimin e tij për Shqipërinë.

Cakaj u shpreh se për të, Shqipëria ka qenë një ëndërr historik. Ai garantoi ministren e re se do te jape kontributin e tij ne diplomacione shqiptare.

“Shqipëria ka kryer të gjitha detyrat në kuadër të procesit të Berlinit. Shqipëria ka një lidership të shtuar në organizatat rajonale.

Kemi bërë një punë voluminoze në procesin e integrimit evropian. Është marrë vendimi për çeljen e negociatave.

Unë jam i lumtur që Xhaçka do ti prijë delegacionit të Shqipërisë në konferencën e parë ndërqeveritare

Kryeministri në cilësinë e ministrit të jashtëm ka bërë përfaqësimin më dinjitoz në kuadër të kryesisë shqiptare të OSBE. Kjo ka lënë gjurme edhe në vetë funksionimin e organizatës.

Shqipëria posedon një plan të qartë sa i përket këshillit të sigurimit.

Përmbyllëm projektet e –visa. Kjo e bën Shqipërinë më të qasshme ndërkombëtarisht.

Angazhimi im për Shqipërinë do të vazhdojë.

Unë do të vazhdoj angazhimin në Shqipëri. Shqipëria për mua ka qenë një ëndërr historik. Unë do ta mbaj dhe në çfarëdo cilësie që do të më gjejë e nesërmja.

Dua ti them farë hapur që unë nga sot, do të jem mbështetësi juaj, që ju të shkëlqeni si një zonjë e hekurt në krye të diplomacisë shqiptarë”, tha Cakaj.

Xhaçka:

Kryeministër dua të të falënderoj nga zemra për besimin e madh që treguat tek unë duke më besuar këtë detyrë në një vit kaq të rëndësishëm për politikën e jashtme të Shqipërisë.

Por dua të falënderoj shumë edhe Gentin. Kam shume respekt per punen e bere nga paraardhesit e mi, e posacerisht per punen e bere nga Genti ne kushte aspak te lehta si pasoje e pengeses se krijuar artificialisht ne dekretimin e tij. Por, edhe në aspektin personal, i detyrohem një falënderim shume te posacem për kordialitetin dhe profesionalizmin që ka treguar gjatë këtyre ditëve duke koordinuar transferimin e detyrës.

Kryeministër, Genti, nuk do të jetë e lehtë, t’ju zëvendësoj të dyve njëheri në drejtimin e politikës së jashtme!

Nga ana tjetër, jam shumë e vetëdijshme, që puna që ju keni bërë, e bën punën time këtu më të lehtë.

Sepse nuk do të më duhet të rishpik rrotën apo të nis çdo gjë nga zero. Përkundrazi.

Megjithate nje gje dua ta bej shume te qarte. Puna nuk eshte asnjehere mjaft dhe une nuk do te mjaftohem me ate qe eshte bere apo qe vartesit e mi jane mesuar te bejne. Une dua me shume, nga te gjithe, duke nisur nga vetja ime.

Dhe parimi im ne drejtimin e dikasterit eshte sa me lart ne pozicion aq me shume energji dhe ore pune ne dispozicion te institucionit nga secili e secila. Aq sa eksperienca e madhe eshte nje aset i vyer ne nje institucion si ky, po aq rutina eshte nje problem i madh kur duhen kapercyer barriera te reja e duhen bere pune te reja, sic eshte edhe puna me integrimin europian per shembull. Dhe ne kete drejtim, qe eshte edhe prioriteti yne nr 1, jam e kenaqur qe puna ka qene intensive. Kryenegociatori duhet te marre jo vetem pergjegjesine qe e ka marre, po edhe mbeshtetjen e plote nga zinxhiri i punes me integrimin ne kete ministri, duke u koordinuar prej tij dhe duke u pergjigjur para tij./a.p