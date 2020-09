Nga Enver Robelli

Prej Donald Trumpit nuk pritet ta kritikojë Vladimir Putinin. Oligarku amerikan ka simpati të madhe për sistemin oligarkik të udhëheqësit rus. Në të kaluarën Amerika ka pasur qeveri që kanë hyrë në luftë për mbrojtjen e vlerave universale, siç janë të drejtat e njeriut, dinjiteti i njeriut, liritë personale dhe kolektive, e drejta e vetëvendosjes, e drejta e mëvetësisë shtetërore.

Nën Donald Trumpin është ndryshe. Shefi i Shtëpisë së Bardhë i sheh procedurat demokratike si diçka të mërzitshme dhe jo vetëm fshehurazi ëndërron të sundojë si Putini – me grusht të çeliktë. Rrjedhimisht, çfarë ra në sy pas dyshimeve për helmimin e opozitarit rus Aleksej Navalni ishte – heshtja e Trumpit. I pyetur për rastin të enjten e kaluar, Trump tha se do ta “hetojë” atë bashkë me ministrin e Jashtëm Mike Pompeo. Detaje të tjera Trump nuk ofroi.