Ylli Manjani
Urdhnoni, urdhnoni!
Çahet edhe vetë drejtësia Franceze për çështjen e SKY ECC.
Një ankim i përbashkët i tre avokatëve nga Gjermania, Hollanda dhe Franca në Gjykatën e Kasacionit Francë ka arritur të bindë drejtësinë Franceze se çështja e përdorimit të të dhënave të SKY ECC nga vendet e tjera, përfshi dhe ato që sjanë në BE, meriton të shqyrtohet seriozisht.
“Origjinaliteti, besueshmëria dhe legjitimiteti i këtyre të dhënave nga shtetet e tjera, bëhet i pamundur”…
Mbi këtë premisë Gjykata e Kasacionit Franceze ka pranuar llogjikën dhe e ka referuar gjykimin e mëtejshëm në Gjykatën Europiane të Drejtësisë. Kjo e fundit i kishte vendosur më parë piketat për kontrollin e ligjishmërisë nga gjykatat pritëse. Detyrë që gjykatat tona rrefuzojnë ta bëjnë se nuk i do qejfi SPAk-ut!!!
Por çfarë është më interesante është se në qershor 2025 Gjykata e Kasacionit në Francë paska disponuar me vendim ku ka thënë se :
“hetimi digjital në vendet e tjera duhet të ishte paraprirë me njoftimin paraprak që duhej bërë në këto shtete. Në rastin e SKY ECC kjo gjë nuk ka ndodhur..”
Pra me pak fjalë Gjykata e Lartë e agrancës i ka çelë rrugë rrëzimit të përdorimit të të dhënave të SKY ECC si prova gjyqsore.
Dëgjoni apo jo, o shokë të SPAK, GJKKO, GJ. Lartë e Kushtetuese!
