Kryeministri Edi Rama ka replikuar me një komentues në lidhje me procesin e rindërtimit pas tërmetit në Shqipëri. Rama shprehet se donacionet e huaja nuk kanë shkuar për qeverinë pasi janë bërë projektit, tenderat dhe kontratat me kompanitë. Ai ironizon duke i kërkuar komentuesit të mos mërzitet nga gjërat e mira që bëhen për qytetarët.

REPLIKA

Komentuesi: Ca bravo me ca bravo i thoni ketij, apo ca prisnit leket e botes ti gllaberonte te gjitha, po normal qe do ndertoje se smund ti vjedhi dot te gjitha se bjen shume ne sy ashtu

Edi Rama: Nuk ka leke bote ketu i dashur Enes dhe qe te jesh i mireinformuar, per ato projekte qe bota kontribuon per Rindertimin nuk ia jep leket qeverise, po i ben te gjitha vete, projektet, tenderat, kontratat me kompanite… U kuptuam besoj, keshtu qe mos u merzit nga gjerat e mira qe behen, se per njerezit jane

