Pas mbledhjes së qeverisë , ministrja e Bujqësisë Frida Krica bëri me dije buxheti i vitit 2022 do të mbështesë direk fermerin shqiptar. Objektiv për vitin e ardhshëm është edhe rritja e eksporteve. Po ashtu do të investohet edhe në flotën e peshkimit dhe në teknologjinë e sistemit bujqësor dhe në atë të sigurisë ushqimore.

“Do të mbështetet fermerët, peshkatarët, anijet dhe flota e peshkatarëve për një zotim që kemi mbajtur dhe objektivi i eksporteve. Eksportet janë rritur me 14%. Do të injektojmë financim aty ku produktiviteti është i madh. Buxhet do të ketë për sigurinë ushqimore. Do të investojmë në teknologjinë e institucioneve përgjegjëse për sigurinë ushqimore.

Do të mbështetin turizmin rural si një motor zhvillimi. Do të rinovohet flota e peshkatarëve. Investimi do të shkojë direkt tek fermerët. Në javët në vijim do të japim detajet se si do të bëhet ky investim. Do të shtojmë vlerën e produktit në Shqipëri. Investime do të shkojnë edhe për dixhitalizimin e sistemit në bujqësi. Është një buxhet i menduar mirë për të zgjidhur problematikat”- tha ajo./m.j