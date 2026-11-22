Franca ka kundërshtuar propozimin e kompromisit të paraqitur nga presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, për buxhetin afatgjatë të Bashkimit Evropian për periudhën 2028-2034.
Arsyeja kryesore e kundërshtimit lidhet me mungesën e garancive të mjaftueshme për mbrojtjen e të ardhurave të fermerëve.
Sipas autoriteteve franceze, plani nuk i përgjigjet pritshmërive të Parisit për Politikën e Përbashkët Bujqësore, veçanërisht në drejtim të mbështetjes financiare dhe garantimit të të ardhurave për fermerët.
Ndërkohë, propozimi fillestar i Komisionit kishte një vlerë prej afërsisht 2 trilionë eurosh. Kjo do të përfaqësonte një ulje prej rreth 10 për qind të shpenzimeve të planifikuara.
Gjermania kërkon reduktim më të madh të shpenzimeve
Kundërshtime ndaj planit të kompromisit ka shprehur edhe kancelari gjerman, Friedrich Merz.
Ai e vlerësoi nismën e Costas si një hap fillestar, por nënvizoi se niveli i përgjithshëm i shpenzimeve mbetet tepër i lartë dhe se nevojiten shkurtime më të konsiderueshme.
Më herët, në tetor, Irlanda kishte propozuar një reduktim prej 140 miliardë eurosh të buxhetit. Megjithatë, kjo nismë nuk arriti të bindë vende si Gjermania dhe Holanda, të cilat kërkojnë një ulje edhe më të madhe të shpenzimeve.
Në draftin e fundit parashikohet gjithashtu dyfishimi i fondeve për menaxhimin e migracionit dhe forcimin e sigurisë kufitare.
Një tjetër ndryshim lidhet me kontributet e vendeve anëtare, të cilat mesatarisht do të rriteshin nga 0,80 në 0,82 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto.
Taksa e re për teknologjinë shkakton debate
Një tjetër element i diskutueshëm i propozimit është vendosja e një takse prej 3 për qind për shërbimet digjitale, e cila do të zbatohej ndaj kompanive të mëdha teknologjike.
Gjithashtu, në dokument përmendet mundësia e shqyrtimit të një takse të re mbi asetet kripto.
Këto propozime kanë ngjallur shqetësime te disa shtete anëtare, të cilat druhen se taksa ndaj kompanive teknologjike mund të sjellë reagime dhe masa hakmarrëse nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump.
Miratimi i buxhetit afatgjatë të Bashkimit Evropian kërkon unanimitetin e të gjitha vendeve anëtare, si dhe pëlqimin e Parlamentit Evropian.
Për këtë arsye, kundërshtimet e Francës dhe Gjermanisë mund ta bëjnë më të vështirë arritjen e një marrëveshjeje për kuadrin e ri financiar.
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