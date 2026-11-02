Në emisionin “Sheshi i Dollarit ”në ABC foli për ekspertja e ekonomisë, Teuta Nunaj foli për buxhetin 2027 që arrin për herë të parë në 10 miliardë euro.
Nunaj e cilësoi atë një buxhet historik, duke e lidhur këtë edhe me rritjen ekonomike.
Megjithatë, ajo theksoi se pavarësisht politikave sociale dhe mbështetjes së vazhdueshme për kategoritë në nevojë, të ardhurat që përfitojnë qytetarët nuk janë të mjaftueshme për të përballuar shpenzimet e jetesës.
Ekspertja u ndal veçanërisht te mbështetja për pensionistët, duke vlerësuar se buxheti i ri ka një karakter më social dhe parashikon më shumë masa ndihmëse për këtë kategori.
“Ne kemi thënë se është buxhet historik edhe për shkak të rritjes ekonomike. Në analizën time edhe pse kemi politikë sociale dhe një mbështetje sociale të vazhdueshme, sërish të ardhurat që përfitohen nuk mundësojnë përballimin e shpenzimeve. Një ndihmë ekonomike nuk të mundëson të përballosh koston e jetesës. Në rastin konkret kemi vërtet një buxhet më sociale, më ndihmues për pensionistët”, tha ajo.
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