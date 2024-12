Në Kuvend po diskutohet nen për nen Buxheti 2025, por edhe diskutohen amendamentet e propozuara nga ana e Opozitës, mbi 50 të tilla. Deri tani janë rrëzuar të gjitha amendamentet e propozuara dhe diskutuara, kurse seanca është ende në proces.

Mazhoranca vlerëson se Buxheti i propozuar me gjithë shtesat nga Komisionet është i pranueshëm, pasi janë dëgjuar të gjitha ankesat dhe propozimet ekonomike për shumë sektorë dhe janë aprovuar shtesat me mbi 2,3 mld lekë.

Por Opozita, kryesisht PD, ka këmbëngulur për amendamentet e saj në fusha të ndryshme.

Aktualisht janë rrëzuar me shumicë votash nenet 12, 13 dhe 14 të diskutuara për propozimet e PD dhe ato të Komisioneve.

Respektivisht u rrëzuan amendamentet e deputetes Sorina Koti, në të dy propozimet, me 17 vota pro dhe 57 kundër, sikurse edhe ai i Jorida Tabakut me 69 vota kundër, si dhe një i katërt me 62 vota kundër dhe 22 pro, i propozuar po nga PD.

Por mazhoranca miratoi vendimin e Komisioneve për të tre rastet në fjalë me shumicë votash, proces i kryer në votim me kartonë, ndryshe nga ai i amandamenteve që ishte elektronik.

Vijon prej orës 10:00 seanca plenare ku diskutohet pr/buxhetit i vititt 2025 për tu miratuar më pas nen për nen dhe në tërësi. Pr/buxheti për vitin e ardhshëm është parashikuar në vlerën prej 8.2 mld euro.

E ndërsa diskutohet nen për nen pr/buxheti diskutohen dhe amendamentet e propozuara nga opozita. Janë 55 amendamente në total të propozuara nga deputetët e opozitës, të PD dhe Partisë së Lirisë, dhe Alibeajt. Deri tani të gjitha po rrëzohen pasi konsiderohen nga maxhoranca socialiste si të panevojshme por dhe si provokim politik. Nga ana e tij Mministri i Financave Petrit Malaj tha se këto amendamente do ta kthenin atë në një ‘buxhet piramidal’

Amendamentet e para që socialistët rrëzuan me votë ishin ato të propozuara nga Sali Berisha i cili u rikthye sot në Kuved pas 11 muajsh në ‘arrest shtëpie’ në kuadër të hetimeve për aferën e privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani, për të cilin SPAK e akuzon ish kryeministrin për korrupsion.