Buxheti 2022 për arsimin/ Ministrja Kushi: Do jepen 20 milionë lekë për pasurimin e bibliotekave në shkolla

E rrethuar nga fëmijët, ministra e arsimit Evis Kushi zgjodhi tu lexonte një pjesës domethënëse nga “Shtëpia pa libra si trupi pa shpirt” i autorit Bardhyl Xhama. Ministrja e arsimit bëri me dije se bibliotekat e shkollave në vendin tonë do të pasurohen me libra të rinj nga një fond prej 20 milion lekësh.