Politika e tarifave doganore e imponuar nga presidenti Donald Trump po sfidohet në gjykata nga disa kompani amerikane, përfshirë edhe një sipërmarrës italian dhe dy gjykata e kanë rrëzuar tashmë. Vendimi final pritet nga Gjykata e Lartë, ku shumica e gjyqtarëve është konservatore, por kjo nuk garanton fitoren e administratës në betejën e saj tregtare.
Sekretari i Thesarit, Scott Bessent, ka pranuar se nëse Gjykata vendos kundër tyre, departamenti do të detyrohet t’u rimbursojë kompanive rreth gjysmën e tarifave që ata kanë paguar deri tani për importet, një humbje e madhe për Shtëpinë e Bardhë, sidomos në aspektin e imazhit dhe fuqisë politike, por me pasoja të menjëhershme për bizneset amerikane.
Për pesë muaj, pasiguria mbi tarifat ka sjellë ngadalësim të blerjeve dhe ftohje të besimit të biznesit. Për shembull, tarifat 15% ndaj eksportit europian, të parashikuara në deklaratën zyrtare, janë aplikuar në praktikë mes 30 dhe 50% përmes manovrave të doganave amerikane.
Bessent shprehu optimizëm për rezultatin e gjykimit, por theksoi se sfida ligjore qëndron te fuqitë e jashtëzakonshme që Trump pretendon për të vendosur tarifat, të cilat sipas ankuesve tejkalojnë autoritetin e presidentit. Në rast humbjeje, Thesari do të duhet të kthejë rreth 160 miliardë dollarë, por ekzistojnë edhe “shumë rrugë të tjera” për të menaxhuar tarifat, edhe pse kjo do të dobësonte pozicionin negociues të presidentit.
