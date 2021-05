Relatorja në Komisionin e Ligjeve e kërkesës së 49 deputetëve për shkarkimin e Presidenti Ilir Meta, Klotilda Bushka, nënvizioi sot se Meta ka bërë shkelje flagrante para, gjatë dhe pas zgjedhjeve të 25 prillit.

“Kërkesa është në përputhje me bazën ligjore. Sa i përket çështjet substanciale Presidenti i Republikës ka bërë shkelje të rënda të Kushtetutë. Kërkesa për shkarkim është një panorama e qartë e të gjitha shkeljeve që listohen atje, dhe kanë të bëjnë me shkelje flagrante para, gjatë dhe pas zgjedhjeve të 25 prillit”, Klotilda Bushka.

Deputeti i PS Alket Hyseni tha se janë dy parashikime të ndryshme dhe nëse komisioni mund të ngrihet deri më 9 maj është në përputhje me ligjin.

“Parashikimi i parë është kushtetues që ka të bëjë me periudhën 60 ditore nga 9 korriku deri më 9 shtator. Në këtë periudhë parlamenti nuk mund të nxjerrë ligje. Nga ana tjetër kemi një parashikim në ligj i cili thotë që 4 muaj para mbarimit të mandati, komisionet hetimore nuk mund të ngrihen. nëse ne do arrijmë ta ngremë këtë komision para 9 majit ky komision është në përputhje me ligjin. Veprimtaria do të shtrihet deri më 9 korrik”, deklaroi Hyseni./ b.h