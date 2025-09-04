Një krim në familje tronditi Napolin në orët e para të mëngjesit, ku një grua goditi për vdekje bashkëshortin e saj 59-vjeçar me thikë.
Sipas të dhënave paraprake, gruaja thuhet se veproi në vetëmbrojtje, por rrethanat e sakta të ngjarjes mbeten të paqarta, pasi trupi i burrit të saj u gjet në shtratin e tij.
Gruaja u dërgua në Spitalin Vecchio Pellegrini në gjendje kritike, por jeta e saj nuk është në rrezik. Ajo u arrestua menjëherë pas kësaj. Sipas burimeve lokale, vajza e çiftit ishte dëshmitare e incidentit.
Në dëshminë e gruas, e cila është ende duke u verifikuar, thuhet se ajo u sulmua dhe u plagos nga bashkëshorti i saj dhe, në një përpjekje për t’u mbrojtur, e goditi për vdekje atë me thikë. Ishte vetë gruaja që kontaktoi shërbimet e urgjencës, duke i lejuar policisë dhe personelit mjekësor të ndërhynin menjëherë.
