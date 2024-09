Një grua franceze, e cila u përdhunua nga burra të panjohur për më shumë se 10 vjet pasi u drogua nga i shoqi, tregoi para gjykatës tmerrin e saj kur mësoi se si ishte abuzuar, raporton BBC.

Gisèle Pélicot, e cila aktualisht është 72 vjeçe, dha dëshmi në ditën e tretë të gjyqit në Avignon të Francës juglindore. Dokumentet para gjykatës tregojnë se burri i saj 71-vjeçar Dominique Pélicot,pranoi në polici se ishte i kënaqur duke parë burra të tjerë të bënin seks me gruan e tij pa ndjenja.

Shumë të pandehur në këtë rast kundërshtojnë akuzën e përdhunimit, duke pretenduar se ata mendonin se po merrnin pjesë në një lojë seksuale konsensuale. Por Gisèle Pélicot i tha gjykatës se ajo “kurrë nuk ishte bashkëpunëtore” në aktet seksuale. Ky është një rast që ka tronditur Francën, aq më tepër që gjyqi po zhvillohet publikisht.

Gisèle hoqi dorë nga e drejta e saj për anonimitet për të zhvendosur “turpin” tek të akuzuarit. Ajo tha se po fliste për “çdo grua që është droguar pa e ditur… në mënyrë që asnjë grua të mos vuajë”.

Gisèle Pélicottha se policia i shpëtoi jetën kur hetoi kompjuterin e burrit të saj, Dominique Pélicot në nëntor 2020, pasi një roje sigurie e kapi atë duke filmuar poshtë fundeve të grave në një supermarket pranë shtëpisë së tyre në një fshat në Francën jugore.

Policia tha se gjeti një skedar të etiketuar “abuzime” në një USB të lidhur me kompjuterin e tij që përmbante 20,000 imazhe dhe filmime të gruas së tij duke u përdhunuar pothuajse 100 herë, raporton Guardian.

Duke rrëfyer momentin në nëntor 2020 kur policia i tregoi për herë të parë imazhet e saj të një dekade abuzimi seksual të orkestruar nga bashkëshorti i saj, Pélicot, e cila ishte droguar deri në pavetëdije, i tha gjykatës: “Bota ime u shpërbë. Për mua, gjithçka po shkatërrohej. Gjithçka që kisha ndërtuar mbi 50 vjet.”

Ajo tha se mezi e kishte njohur veten në imazhe, duke thënë se ishte e palëvizshme. “Unë u flijova në altarin e vesit. Më konsideronin si një kukull lecke, si një qese plehrash. Kur e sheh atë grua të droguar, të keqtrajtuar, një person të vdekur në shtrat – sigurisht që trupi nuk është i ftohtë, është i ngrohtë, por është sikur të kem vdekur”.

“Oficeri i policisë më pyeti për jetën time seksuale,” tha ajo në gjykatë. “I thashë se nuk kisha praktikuar kurrë shkëmbimin e partnerëve apo treshe. Thashë se isha një grua me një burrë. Por pas një ore oficeri tha: “Unë do t’ju tregoj disa gjëra që nuk do t’ju duken të këndshme”. Ai hapi një dosje dhe më tregoi një fotografi. “Nuk e njoha as burrin as gruan që flinte në shtrat. Oficeri pyeti: ‘Zonjë, a është ky shtrati dhe komodina juaj?’

“Ishte e vështirë ta dalloja veten të veshur në një mënyrë të panjohur. Pastaj më tregoi një foto të dytë dhe një të tretë. I kërkova të ndalonte. Ishte e padurueshme. Unë isha në shtratin tim dhe një burrë po më përdhunonte. Bota ime u shkatërrua”, deklaroi ajo.

Gisèle tha se deri atëherë martesa e tyre kishte qenë përgjithësisht e lumtur dhe ajo dhe burri i saj kishin kapërcyer një sërë vështirësish financiare dhe shëndetësore.

“Gjithçka që kishim ndërtuar së bashku kishte ikur. Tre fëmijët tanë, shtatë nipërit dhe mbesat. Dikur ishim një çift ideal. Unë thjesht doja të zhdukesha. Por më duhej t’u thosha fëmijëve të mi se babai i tyre ishte i arrestuar. I kërkova dhëndrit të qëndronte pranë vajzës sime kur i thashë se babai i saj më kishte përdhunuar dhe më kishte dhunuar të tjerët.

“Ajo lëshoi ​​një ulërimë, tingulli i së cilës është ende i gdhendur në mendjen time.”

Në ditët në vijim, gjykata do të dëgjojë më shumë prova nga hetimi, se si Dominique dyshohet se ka kontaktuar burra përmes faqeve të internetit të seksit dhe i ka ftuar në shtëpinë e tij periferike në Mazan, një qytet në veri-lindje të Avignon.

Policia thotë se burrave iu dhanë udhëzime të rrepta. Ata duhej të parkonin në një distancë nga shtëpia për të mos tërhequr vëmendjen dhe të prisnin deri në një orë në mënyrë që ilaçet e gjumit që ai i kishte dhënë gruas së tij të bënin efekt.

Pasi hynin në shtëpi, burrave iu tha që të zhvisheshin në kuzhinë. Duhani dhe parfumi nuk lejoheshin në rast se zgjonin Gisèle-n. Prezervativët nuk kërkoheshin.

Policia thotë se ka prova të rreth 200 përdhunimeve të kryera midis viteve 2011 dhe 2020, fillimisht në shtëpinë e tyre jashtë Parisit, por kryesisht në Mazan, ku ata u shpërngulën në vitin 2013.

Hetuesit pretendojnë se pak më shumë se gjysma e përdhunimeve janë kryer nga bashkëshorti i saj. Shumica e burrave të tjerë jetonin vetëm disa kilometra larg.

E pyetur të enjten nga gjykatësi nëse njihte ndonjë nga të akuzuarit, Gisèle tha se njihte vetëm një.

“Ai ishte fqinji ynë. Ai erdhi për të kontrolluar biçikletat tona. E kam parë në furrë buke. Ai ishte gjithmonë i sjellshëm. Nuk e kisha idenë se do të vinte të më përdhunonte.”

Më pas Gisèle iu kujtua nga gjyqtari se për të respektuar prezumimin e pafajësisë, në gjykatë ishte rënë dakord që të mos përdorej fjala përdhunim, por “skenë seksi”.

Ajo u përgjigj: “Unë mendoj se ata duhet të njohin faktet. Kur mendoj për atë që kanë bërë, më pushton neveria. Ata të paktën duhet të kenë përgjegjësinë për të njohur atë që kanë bërë”, u shpreh ajo.

Pasi doli e vërteta, Gisèle zbuloi se ajo ishte bartëse e katër sëmundjeve seksualisht të transmetueshme.

“Nuk kam pasur simpati nga asnjë prej të akuzuarve. Një që ishte HIV pozitiv erdhi gjashtë herë. Asnjë herë burri im nuk shprehu shqetësim për shëndetin tim”, tha ajo, e cila tani është në proces divorci prej tij.

/a.r