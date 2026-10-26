Kryeministri i Britanisë Andy Burnham ka përjashtuar mundësinë e ribashkimit me Bashkimin Evropian para zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme.
Që kur mori përsipër Numrin 10, Kryeministri ka mbështetur lidhje më të ngushta me Brukselin.
Ai thotë se pas një “dekade përvoje” që nga Brexit, gjërat nuk kanë shkuar “siç thanë njerëzit në atë kohë”.
Kjo përfshin një “ekonomi të dobësuar” dhe një kontroll të “dobësuar” të emigracionit.
Lidhur me rrugën e tij, Burnham tha: “Nuk po propozoj, nuk po ribashkohem me këtë parlament. Jemi shumë, shumë larg kësaj në këtë moment të veçantë. Ajo që po them është se duhet të ndërmarrim disa hapa praktikë për ta bërë marrëveshjen të funksionojë më mirë se marrëveshja që kemi tani.”
Duke folur më herët në intervistë, ai tha se nuk dëshiron të shkojë në zgjedhje të parakohshme – duke sugjeruar se kjo nuk do të ndodhte para vitit 2029.
Por, duke thënë se “marrëveshja që kemi aktualisht” nuk është mjaftueshëm e mirë, Burnham deklaron se do të donte ta shihte Mbretërinë e Bashkuar të ribashkohej me BE-në “gjatë jetës sime”.
“Nuk do të ec përpara publikut. Unë nuk do të diktoj mendimet e mia këtu. Duhet të siguroheni që publiku, publiku britanik, janë shefat e asaj që po bën kjo në lidhje me të”, shpreh ai.
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Burimi: Botë
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