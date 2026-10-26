Kryeministri britanik, Andy Burnham tha të hënën se nuk do të ketë zgjedhje britanike së shpejti, duke thënë se fokusi i tij ishte te qeverisja kur u pyet nëse votuesit do të kishin një shans për të mbështetur vizionin e tij për lidhje më të ngushta me Bashkimin Evropian.
Duke folur për emisionin “Good Morning Britain” të ITV-së, Burnham tha se zgjedhjet nuk ishin në mendjen e tij kur u pyet se kur votuesit mund të shihnin një manifest që përcaktonte planet për t’u ribashkuar me Bashkimin Evropian.
“Nuk do të ketë zgjedhje së shpejti. Njerëzit mund ta heqin nga mendja këtë,” tha Burnham.
Burnham tha se Britania po fillonte të rifitonte vrullin e saj, ndjenjën e pozitivitetit, drejtimin e saj dhe shtoi se përmirësimi i marrëdhënieve me Evropën ishte pjesë e përpjekjeve të tij për t’i dhënë vendit atë drejtim.
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Burimi: Botë
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