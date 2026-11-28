Ndërtesa më e lartë në botë, Burj Khalifa në Dubai, është ndriçuar këtë mbrëmje me ngjyrat e flamurit shqiptar, në nderim të 114-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë.
Kulla 828 metra e lartë është veshur në të kuqe, me shqiponjën e zezë dykrenare, duke sjellë simbolin kombëtar të shqiptarëve në zemër të Dubait.
Pamjet i ka ndarë në rrjetet sociale kryeministri Edi Rama, i cili ka falënderuar Emiratet e Bashkuara Arabe për këtë gjest nderimi ndaj Shqipërisë.
“Në Dubai, miqtë e Emirateve të Bashkuara Arabe nderojnë ditën e Flamurit Kombëtar të Shqipërisë. Faleminderit dhe respekt”, shkruan Rama.
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