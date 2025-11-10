Burgu nuk është për të gjithë burrat. Zyra e prokurorit të Parisit ka kërkuar që Nicolas Sarkozy, ish-presidenti francez, të vihet në lirim me kusht, me ndalim të kontaktit me të pandehur të tjerë dhe dëshmitarë në hetimin mbi fondet e dyshuara nga Libia që financuan fushatën e tij zgjedhore të vitit 2007.
Zyra e prokurorit ka sqaruar se “rëndësia ekstreme e fakteve dhe ashpërsia e dënimit” nuk duhet të ndikojnë në vendim, i cili duhet të udhëhiqet “vetëm nga kriteret e nenit 144 të Kodit të Procedurës Penale”.
Artikulli rendit kushtet që justifikojnë paraburgimin: rreziku i manipulimit të provave dhe kontakti me të pandehur të tjerë. Sarkozy është mbajtur në burgun La Santé të Parisit për disa javë, pas vendimit të gjyqtarëve.
Sistemi francez i drejtësisë do të vendosë mbi kërkesën për lirim me kusht në orët në vijim.
