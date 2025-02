Kryeministri Edi Rama kritikoi punonjësit e bashkisë që dolën dhe protestuan para SPAK ditën kur kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, u la në masën e sigurisë arrest me burg.

Në fjalën e tij para punonjësve të bashkisë, ai tha se nuk duhet të përsëritet më që të protestohet para institucioneve.

Kreu i qeverisë deklaroi se Veliaj u arrestua pa gjyq dhe kjo është e pashpjegueshme dhe e paimagjinueshme.

“Makineria e Bashkisë të mos ndalet asnjë minutë, por të vijojë të xhirojë 24 orë në çdo cep. Jam këtu për t’ju thënë se vëmendja ime për Bashkinë e Tiranës nuk do të mungojë. Asnjë buf me asnjë llum nuk e mbulon dot tranformimin kolosal të Tiranës tonë. Pa mua që e nxora nga koma dhe e ngrita në këmbë me mbështetjen e pakursyer të popullit të Tiranës dhe PS, dhe pa lali Erin që e bëri të vrapojë dhe të kthehet në një destinacion turistik, ky qytet nuk do të ishte dot kurrë vendi ku shëtisin si evropianë që të gjithë: qytetarë, analistë, prokurorë, gjithologë, demokratë…” – tha Rama ndër të tjera.