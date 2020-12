Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me draftin final të Kodit të Ri Penal, ku pasditen e sotme u raportuan disa lajme të cilat thoshin se memet do të dënoheshin me burg.

Shefi i qeverisë hedh poshtë interpretimet nga mediat pranë opozitës, duke i konsideruar si të rreme.

“Shih shih qenkan revoltuar ca analistë se do u dënokan memet me Kod Penal, duke u nisur nga s’di ç’material jozyrtar! Po si mund të ndalohen memet me ligj na e thonë dot këta orakuj të kombit? Asnjë shans s’ka, ku ta gjenim që dhe këta të merreshin me meme që të vlenin për diçka!”, shkruan Rama.

Më herët, Ministria e Drejtësisë përgënjeshtroi lajmet e përcjella të cilat deformonin draftin final të Kodit të Ri Penal.

“Në lidhje me kërkesat e vazhdueshme të ardhura nga gazetarët në lidhje me draftin final të Kodit të Ri Penal, duam t’ju sqarojmë se materialet që po qarkullojnë në media janë ende një dokument pune, nga grupi i ekspertëve, propozime këto të cilat janë zbardhur si pjesë e diskutimeve në seancat e konsultimit publik. Sqarojmë se dokumenti që po qarkullon nuk është draft final, pasi po punohet në vazhdimësi. Ministria e Drejtësisë ka përmbyllur procesin e konsultimit publik dhe tani ekspertët dhe praktikantët e ligjit të grupit të punës do të finalizojnë projektligjin, i cili pasi të konsultohet teknikisht, do të depozitohet në Këshillin e Ministrave”, qartësoi Ministria e Drejtësisë./a.p