Kryeministri Edi Rama e mbylli sot, 3 shtator, konferencën për shtyp duke u ndalur në tre gjëra, sa i takon sektorit të furnizimit me ujë në Shqipëri.
“Të garantojmë suksesin që garantuam me energjinë elektrike! Njësoj siç bëmë me energjinë, ka ardhur koha që me këtë Operator, do jetë sinergjia e 15 shoqërive ekzistuese dhe me organet e tjera ligjzbatuese, do vendoset vija e kuqe mes atij që paguan dhe atij që vjedh, gjë që fatkeqësisht nuk e bënë bashkitë deri më sot! Ai që vjedh ujin duhet të penalizohet me heqje lirie!”, theksoi së pari kryeministri.
Më tej tha se do krijohet një task-forcë në nivel kombëtar.
“Do respektohet shumica e popullit që paguan rregullisht!”
Së dyti, tha se në nga problemet themelore të furnizimit me ujë, ka qenë niveli i ulët i kapaciteteve njerëzore.
“Kemi trajnime për specialistët, një punë të vazhdueshme që po vijon hap pas hapi te energjia. Kështu do bëjmë edhe me ujin.”
