Rusia ka testuar një raketë të re me energji bërthamore të quajtur Burevestnik, i cili është i aftë të mbajë kapacitet bërthamor. Kështu ka bërë me dije gjenerali i lartë i Rusisë në një deklaratë të publikuar të dielën. Raketa udhëtoi 14,000 km dhe qëndroi në ajër për rreth 15 orë, i tha Putinit gjenerali Valery Gerasimov, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Rusisë.
Putin ka thënë se 9M730 Burevestnik (Stuhia Petrel) – i quajtur SSC-X-9 Skyfall nga NATO – është “i pamposhtur” ndaj mbrojtjeve aktuale dhe të ardhshme raketore, me një rreze veprimi pothuajse të pakufizuar dhe një rrugë fluturimi të paparashikueshme.
Në deklaratën e tij të dielën, Putin, i veshur me uniforma kamuflazh, i tha Gerasimov se testet thelbësore të Burevestnik tani kanë përfunduar dhe se puna duhet të fillojë në fazën përfundimtare para vendosjes së raketave.
Sakaq bëhet e ditur se tre persona u vranë dhe 29 të tjerë u plagosën, përfshirë gjashtë fëmijë, në një sulm ajror rus gjatë natës të së dielës në Kiev që shkatërroi dy ndërtesa të larta apartamentesh.
Shtatë nga të plagosurit, përfshirë dy fëmijë, u dërguan në spitalet e qytetit, tha kryebashkiaku Vitali Klitschko në aplikacionin e mesazheve Telegram. Mbeturinat nga armët ajrore ruse të shkatërruara ranë mbi një ndërtesë apartamentesh nëntëkatëshe.
Shërbimi shtetëror i emergjencës i Ukrainës tha se 13 persona u shpëtuan nga katet e sipërme të ndërtesës.
Shkalla e plotë e sulmit nuk dihet menjëherë. Kievi dhe rajoni përreth tij ishin nën alarme për sulme ajrore për rreth 1 orë e gjysmë përpara se forcat ajrore t’i anulonin ato rreth orës 00:30
Të dyja palët mohojnë se kanë synuar civilët në sulmet e tyre në territorin e njëra-tjetrës. Por mijëra, kryesisht ukrainas, janë vrarë në luftën që Rusia filloi me pushtimin e saj në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt 2022.
