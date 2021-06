“Unë nuk kam ikë nga Partia Demokratike, kam qënë aty në çdo moment. Kam qënë në Këshillin Kombëtar deri në fund 2018-ës. Dhe do të vazhdoj të jem pjesë e PD. Në datë 14 qershor unë jam në PD, cfarë do që të ndodhë unë jam aty. Por të them hajde mbrojmë liderin jo, unë nuk votoj për lidera, është rrëzuar miti i liderave, unë votoj për ju dhe prandaj futem në këtë garë”-tha Edith Harxhi.