Presidentja në largim e Bullgarisë, Yliana Yotova, ka fituar raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Rezultatet bazohen në sondazhet e para në dalje të realizuara nga agjencia Alpha Research dhe të publikuara nga televizioni publik BNT.
Sipas të dhënave të para të votimit, Yotova ka siguruar mbështetjen e elektoratit me një diferencë të qartë ndaj rivalit të saj politik.
Ndarja e votave dhe stili politik
Sipas sondazhit, Yliana Yotova, e cila mban një qëndrim në favor të ruajtjes së dialogut me Moskën, ka marrë 52.5% të votave.
Sfiduesi i saj i linjës pro-evropiane, Andrei Ghurov, ka arritur të grumbullojë 43.4% të mbështetjes së votuesve bullgarë.
“Me 52.5% të votave, presidentja, e cila është në favor të dialogut me Moskën, e kaloi sfiduesin e saj pro-evropian Andrei Ghurov, i cili u ndal në 43.4%,” bëjnë me dije të dhënat e publikuara nga mediat publike.
Këto rezultate paraprake konfirmojnë vazhdimësinë e drejtimit të shtetit nga presidentja Yotova, ndërsa pritet numërimi zyrtar i të gjitha fletëve të votimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
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