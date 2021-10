Kryeministri i Bullgarisë, Stefan Janev kërkon një zgjidhje me Maqedoninë e Veriut sa më shpejt në të ardhmen. Ai ka deklaruar se mosmarrëveshja mes dy vendeve nuk do të transferohet në BE dhe se duhet përqëndrim në dialog.

“Por mosmarrëveshja midis dy vendeve fqinje nuk duhet të lejohet të transferohet në BE. Bullgaria duhet të përqëndrohet në dialog dhe kontakte të vazhdueshme, me autoritetet në Republikën e Maqedonisë Veriore për të kërkuar një zgjidhje në emër të së ardhmes sonë të përbashkët,” tha Kryeministri Stefan Janev, duke shtuar se “ne nuk duhet të varrosemi në të kaluarën, por kërkoni një zgjidhje në të ardhmen. ”- tha Janev.

Ai garanton se pas zgjedhjeve në Bullgari e Maqedoni të Veriut, dialogu do të marrë një kuptim tjetër por momentalisht pozicioni i vendit të tij për veton ndaj negociatave mbetet i pandryshuar.

“Bullgaria dëshiron një dialog normal, ajo dëshiron të ndalojë gjuhën e urrejtjes, si dhe edukimin për urrejtjen ndaj Bullgarisë. Ai gjithashtu dëshiron të ndalojë qëndrimin e keq ndaj njerëzve me vetëdije bullgare në Maqedoninë Veriore. Kështu, këto gjëra do të zgjidhen dhe formula e duhur do të gjendet, komentoi Janev, duke shtuar se ai shpreson që kjo të ndodhë në një të ardhme të afërt.’’- shtoi ai.

Kanë mbetur dhe tre muaj nga fundi i dhjetorit që shënon dhe përfundimin e Presidencës sllovene në BE që qartazi kërkon çeljen e negociatave dhe mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare brenda këtij viti.

Në qershor ishte vetoja e Bullgarisë për Maqedoninë e Veriut që ‘dogji’ dhe Shqipërinë, dhe në rast se qëndrimi për 3 muaj nuk ndryshon sërish, atëhere nuk ka çelje negociata me BE as këtë vit./m.j