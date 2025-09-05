Bullgaria ka deklaruar se Maqedonia e Veriut duhet të përmbushë plotësisht angazhimet e pranimit në Bashkimin Evropian, të dakorduara në Konsensusin Evropian të vitit 2022.
Gjatë një deklarate të përbashkët me Presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, kryeministri bullgar Rosen Zhelyazkov, theksoi se nuk ka vend për rishikim të kushteve dhe se respektimi i marrëveshjeve është kusht i domosdoshëm për përparimin e vendit drejt anëtarësimit në BE.
Zhelyazkov kujtoi bashkëpunimin e mëparshëm me udhëheqësit maqedonas Zoran Zaev dhe Dimitar Kovaçevski, që çoi në nënshkrimin e Marrëveshjes së Fqinjësisë së Mirë.
Ai theksoi se kompromisi i arritur gjatë Presidencës Franceze të BE-së është miratuar nga Këshilli dhe Parlamenti bullgar dhe nuk ka pasur ndryshime në parime apo qasje që do të justifikonin pretendimet nga Shkupi për një të ashtuquajtur diktat bullgar.
Kryeministri bëri të qartë se Bullgaria, përmes një vendimi të Asamblesë Kombëtare në fillim të vitit, nuk kërkon angazhime shtesë nga vendet fqinje.
Ai e cilësoi si të pajustifikuar dhe të panevojshme çdo ankesë në Gjykatën Kushtetuese të Maqedonisë së Veriut kundër protokollit të Marrëveshjes së Fqinjësisë së Mirë, duke theksuar se protokolli parashikon shqyrtime vjetore të zbatimit dhe është në përputhje të plotë me Konsensusin Evropian.
Zhelyazkov nënvizoi rëndësinë e respektimit të të drejtave të pakicës bullgare në Maqedoninë e Veriut, përfshirë njohjen kushtetuese, si një parakusht për marrëdhënie të plota fqinjësore.
Ai gjithashtu shprehu mbështetjen e Bullgarisë për zgjerimin e BE-së në Ballkanin Perëndimor, duke e cilësuar si një faktor kyç për sigurinë dhe prosperitetin rajonal.
Lidhur me vendimmarrjen në BE, Kryeministri bullgar argumentoi se konsensusi është thelbësor për ruajtjen e besimit dhe efektivitetit, duke paralajmëruar kundër përdorimit të vendimeve me shumicë të kualifikuar për çështje të zgjerimit dhe politikës së jashtme.
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, mbështeti qëndrimin e Bullgarisë, duke deklaruar se kushtet e pranimit të vitit 2022 duhet të përmbushen nga Maqedonia e Veriut për të avancuar në negociatat me BE-në.
Ai theksoi se progresi varet nga respektimi i angazhimeve të dakorduara në Konsensusin Evropian.
