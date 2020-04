Buletin është krijuar me synim revolucionalizimin e mënyrës së të informuarit të shqiptarëve në mbarë botën. Ky aplikacion përmbledh të gjitha lajmet që doni të lexoni, nga burimet më të rëndësishme në vend, dhe i grupon ato sipas temave, duke ju dhënë mundësinë të zgjidhni të preferuarat tuaja.

Tashmë, ditët kur duhet të humbisnit kohë duke kaluar nga një website lajmesh në tjetrin kanë marrë fund. Buletin ofron formatin më të shpejtë dhe të lehtë për t’ u njohur me ngjarjet e ditës në shtypin shqiptar duke ofruar të gjithë botën e lajmeve në shqip brenda një aplikacioni të vetëm, që përfshin lajmet kryesore, ekonomi, financë, zbavitje, editoriale, teknologji, modë, sport dhe një larmishmëri të gjerë kategorish.

Buletin kombinon një dizajn të pasur dhe përfshirës me një

interaktivitet dhe lehtësi përdorimi unike, duke ju lejuar të shijoni artikuj që reflektojnë stilin dhe karakterin e burimit nga vijnë në një format të unifikuar, të këndshëm për syrin e të lehtë për tu lexuar falë madhësive të ndryshme të shkrimit të ofruara.

Politikë apo Art , Financë apo Muzikë, Demokrat apo Socialist, përdoruesit kanë në dorë të përzgjedhin e të lexojnë vetëm temat apo burimet që ju interesojnë, duke krijuar kështu gazetën e tyre të personalizuar.

Shumëllojshmëria e lajmeve nga burime si: Gazeta Tema, Ballkan Web, Opinion.al, Java News , Le Monde Diplomatique Shqip, Geek Room, Top Channel,Klan Tv, Gazeta Express, Telegraf.com e shumë të tjerë, përditësohet çdo sekondë për të sjellë tek përdoruesit ngjarjen më të fundit në kohë reale.

Ky aplikacion inovativ ofron gjithashtu mundësinë për të ruajtur

artikujt e lajmeve të cilat do parapëlqenit të rilexonit në një kohë

tjetër. Gjithashtu, i lejon përdoruesit të ndajë artikujt me miqtë e

tij/saj përmes mediave të ndryshme sociale.

Buletin sjell bukurinë vizuale dhe tipografike të gazetave të

shtypura në ekranet tuaja: shijoni histori interaktive dhe përfshirëse,

galeri të pasura me fotografi, video dhe animacion. Artikujt janë të

optimizuar për iPhone, Android dhe iPad, gjë që do t’ju mundësojë një

eksperiencë të mrekullueshme leximi me cilindo mjet të përdorni.

Njoftimet e përditesimit do tu mbajne ne kontakt me artikujt me te lexuar ne Buletin dhe qe nuk duhet ti humbisni.