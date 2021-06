Deputeti Myslim Murrizi i është përgjigjur në një mënyrë tepër të ashpër kreut të PD-së Lulzim Basha, i cili e quajti ” bukëshkalë që i shërbejnë qëllimit të Ramës”. Për Murrizin bukëshkalë është vetë Lulzim Basha, i cili është një kloun pa karakter dhe se përgjatë gjithë viteve të tij në drejtimin e PD ka futur njerëz si miq dhe në fund i ka larguar ata si armiq.

Murrizi tha se nuk ka qenë kurrë pjesë e ‘tufës së qenëve’ të pushteti të Bashës që janë të mbushur me zullume dhe se nuk ka bërë kurrë miq e armiq për çështje interesi. Ndërsa përmend disa nga figurat e PD të larguara nga Lulzim Basha, Murrizi shkruan se ai largoi ata që futi si miq dhe ka bërë deputete njerëz që para 4 vitesh e kanë sharë dhe degjeneruar publikisht si Agron Gjekmarkaj dhe Mark Marku.

Postimi i plote Myslim Murrizit

Kur te quan bukshkale nje klloun qe vetem me 3 min vd e kupton qe ka nje karakter qe do ta kishin zili k… Brenda 2 vitesh ka lepire çfare ka vjelle dhe ka ngrene çfar ka dh…. Dje bente cubin para atyre qe ju binte te fikt ne proteste kur kalonte afer motorri i Lonit( pyet Ervinin birbo nese eshte e vertete) Une nuk kam shkelur kurre buken se nuk jam hibrid blloku Une nuk kam prere kurre miq e shoke ne bese veçse kam njohur plot spurdhjake e funderrina qe jane trembur te takojne me mua kur une nuk kam pjerdhur per mender lidera si Ti sot e si Berisha dje Une nuk kam qene pjese e sofres se bukes se tufes se qenve te pushtetit tend te mbushur plot zullume 2005-2013, por deputet i PD dy here kur PD ka rene per toke (1997-2001 dhe 2017-2021) Une kam plot Miq e Shoke te feminjerise, te shkolles se mesme, te fakultetit, te punes dhe te politikes dhe te gjithe pa asnje lloj interesi Ti Lul ma thuaj a ke ndonje shok ose mik nga jeta jote pa interes???? Ti Lul edhe Ate qe te mori prej dore e te shetiti neper Hollande nuk e takove me ne 2005 kur u bere minister i rrugeve e ai i shkreti nga marazi vdiq A e kishe shoqe ne Kosove Edit Harxhin kur i mbaje dosjen çdo hetuesi te umnikut?? A e ke me???? A e kishe mik ish deputetin e Pogradecit Iris Hoxhen ?? A e ke me?? A e kishe shoqe Majlinda Bregun? A e ke me? A e kishe shok dhe mik Benet Becin? A e ke me? A e kishe shok dhe mik Ben Ristanin nga viti 2011 dhe e bere sekretar te pergjithshem? A e ke me?? A i kishe shok e miq Bardh Kadillin dhe Eno Bozon? A i ke me? Po Romeo Gurakuqin dhe Valentina Duken a i solle si miq e i largove si armiq?? E plot te tjere qe do te duhet nje nate dimri ti numeroj te gjithe Dhe e di pse nuk i ke me???? Sepse ti Lul nuk mban kurre shoke e miq pa interes biznesi e paraje TI LUL JE KRYE BUKSHKELES Ti Lul je edhe dhjaks sepse sot ke bere deputet ata qe para 4 vitesh te degjeneruan me liber shpie A te degjeneroj para 4 vitesh Gjekmarkaj dhe Mark Markaj?? A i ke sot qe te dy deputet? A te degjeneroj para 4 vitesh Alizoti? A e ke sot deputet? A te degjeneroi Fred Rrusho me grupin e “ armiqeve” Bode Topalli? A i ke sot deputet dhe shef te parave qe sjellin oligarket ne PD?? A te degjeneroi Seit Dollapi dhe ti e more ne vend te Enos dhe u prishe prap per ato te shkreta qe ja besove Rrushos e jo atij? A te tha Rruli nxireni prej b perjashta me gjith kunat e bashkeshorte? A e more si shef per te seleksionuar kanidatet per deputet?? Sa deputet te sotem nuk kane qene fare te propozuar e te votuar nga antaresia Lul, a i mban mend???? Si erdhen ata aty Lul dhe me sa erdhen aty??? Sa deputet te sotem i pat skualifikuar komisioni Rruli-Nishani dhe pse u bene ata?? Une “ bukeshkelesi” yt a prita 4 vjet rresht (2011-2015) mashtrimin tend per nje leje ndertimi ne nje truall 3200 metra katrore te pronar Ben Bojes??? E pse nuk e mora dot lejen Lul??? Se nuk isha shok e mik paraje e interesi me ty Lul??? Thuaje Lul pse, e mos lih si kone zonjash me zinxhire ne qafe tek çdo spiun sigurimi qe del si anal- liste neper studio Ku ka bukeshkale me te madh se ti Lul qe preve ne bese te gjithe kryetaret e degeve te PD te zgjedhur per here te pare me gare reale mes demokrateve ne qershor-korrik 2014????? Perveç disa kokrrave qe ishin edhe kr bashkie e kishin tendera ne dore, dy tre kokrrave qe vinin nga pdr dhe dhe dy tre te tjereve qe kishin qene nga komiteti qendror i rinise se ppsh A mund te thuash Lul pse e hoqe Osman Stafen, Moisi Meminaj, Land Bejkon, Rrahim Kalecin, Dilaver Laçin, Renato Prezen, Aurel Bylykbashin, Ramiz Çoben dhe plot te tjere??? Sepse je bukeshkale Lul dhe nuk ke asnje shok e asnje mik pa interes e pa marredhenie biznesi Po Nishani çfar ka Lul qe nuk eshte dakort me ty? Edhe ky eshte bukeshkale?? Po ky nuk eshte pjese e sofres tende por e oxhakut te Berishes dhe nese ka dale si “ bukeshkale” ka dale me ate jo me ty Se ti Lul ne fakt nuk di as te ulesh ne sofer, as te japesh buk, as te hash buke Ti e do sofren te gjithen vetem se je ne pangopshmeri te perhereshme dhe ndaj kurre nuk ke, nuk ke patur e nuk do te kesh sa te jesh gjalle as Miq as Shoke Ndaj rri rehat Lul se vetem me ty dhe ndaj teje nuk ka dhe nuk do te kete kurre bukshkale se soj yt eshte mesuar te haj buke vetem Meqenese ishe ngrehur si gjeli maj plehut para disa “ viktimave” ne Divjake, pse nuk i pyete per pronat qe kane mare ne plazhin e Divjakes?? Pyeti Lul pyeti kush e ka mare godullen?? Pyeti Lul kush e ka mare ish kampin e puntoreve? Pyeti Lul kush ka mare ish gabinat dhe ish pallatet ne plazh? Pyeti Lul para se te me derdellisesh per mua aty se une nga ajo lloj tufe qe ti ju rrije ngrehur dje, bej nga 10-15 cope ne dite kur mbaj ramazan Lul Pyeti Lul se Erion Braçes i ka hyre gjuha ne stomak e nuk belbezon me asnje fjale siç ligjeronte ne vitet 2005-2013 kur ishte ne opozite e ti Lul bashke me ata hajdut hipotekash arsimi komunash burgjesh e pronash qe kishe mbledhur dje aty, ishe ne pushtet Une Lul nuk kam pjerdh per pushtet sepse kam 25 vite ne opozite dhe jam krenare qe nuk jam pjese e tufes se ndyre qe rrezuan pd nga pushteti ne vitin 2013 Une Luk kam vetem nje BABA Ti Lul je lindur nga nje por nga viti 2005 ke tre Ke baba politik Berishen,ke baba ekonomik vjerrin,dhe baba biologjik Pak me ngadale Lul deri me date 13 qershor,se nuk ke kujt ja tregon “ cubin” se perballe si “ rival” ke shoqnine tende “bukshkale” dhe ndonje qe nuk pjerdh me per Ty se ta di çmimin Une Lul nuk kam pjerdh as ramizin as adilin as nanon as baban tend politik as ramen e as ty prej 30 vitesh sepse nuk jam ish komunist, nuk jam ish spiun sigurimi, nuj kam vjedhur kokerr leku, nuk kam mare asnje tender apo privatizuar prona publike, madje nuk me dhe as leje ndertimi se nuk dita ta “kerkoj” ndoshta nuk e kisha kuptuar kengen e Çiljetes “ ti nuk di as me ta lyp” Une Lul nuk pjerdh e nuk trembem as nga birbo qe ngjirren si gjel fushe kur kendojne himnin as nga dhjaksa qe ju bie te fiket kur kalon Loni me motorr Ne ka nje BUKESHKELES ne kete parti qe quhet DEMOKRATIKE, ai je vetem ti Lul se ke 8 vjet qe shkel mbi sakrificat e DEMOKRATEVE duke bere pazar me Ramen dhe vjen verdalle si ajo neper breke duke na bere si “ cub” prej letre Je ti Lul qe do jesh aty me date 9 shtator si i dhj… duke ngrene deri ne ate date çfare ke dhj… gjith beharin Kaq per sot