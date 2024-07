Chelsea Dickenson, një britanike 34 vjeç, nga Wrexhami, i dha vetes sfidën për të bërë pushime jashtë vendit me një buxhet total prej vetëm 100 paund. Kjo kosto prej 100 £ duhej të mbulonte mbërritjen dhe daljen nga aeroporti nga të dyja anët, si dhe ushqimin, pijen, aktivitetet dhe akomodimin e saj.

Chelsea, e cila tani jeton në Londër, vazhdoi: “Unë kam kërkuar një destinacion ku kjo mund të funksionojë për disa kohë – pasi pashë fluturime për në Tiranë për 9.99 £ në çdo drejtim, e dija që për sa kohë që mund të gjeja një vend të përballueshëm për të qëndruar, mund t’ia arrija.

“Shqipëria ka filluar të shfaqet në të gjitha llojet e artikujve, programeve televizive dhe në mediat sociale në vitet e fundit. E rezervova duke pritur një qytet të përballueshëm, por duke mos ditur shumë më tepër!’

Dita një

Duke filluar udhëtimin e saj, ajo mori një autobus për në stacionin e saj lokal të autobusëve dhe më pas një autobus për në Aeroportin Luton. Ajo mori një fluturim të ëizz Air, mori ushqimet e saj dhe mori një gotë ujë falas për të pirë ndërsa ishte në ajër.

Pas uljes, Chelsea kapi autobusin nga aeroporti për në Tiranë për 3.43 £. Ajo u regjistrua për të qëndruar në Vanilla Sky Boutique Hostel për dy netë (12,67 £ në natë).

Chelsea vuri në dukje: “Kam qëndruar në një konvikt të përbashkët femrash me tre gra të tjera. Vetë hosteli është dekoruar aq bukur – nuk është me të vërtetë ajo që shumë njerëz do të mendonin kur thoni fjalën hostel! Ata gjithashtu kanë dhoma private me të vërtetë të përballueshme për rreth 30 £.’

Ajo më pas hëngri, për 5,06 £, një darkë me ‘skepasti pule [të ngjashme me gjirot] me patate të skuqura dhe pije freskuese plus llokume falas.

Për ushqimin, ajo komentoi: ‘Ushqimi shqiptar ka një atmosferë mesdhetare, por është gjithashtu shumë i përzemërt me shumë pjata me mish që ofrohen. Kuzhina nuk është shumë larg nga ushqimi që mund të gjeni në vendet përreth – si Greqia.

“Ka edhe shumë zgjedhje ndërkombëtare, dhe e vetmja gjë që do të them për Tiranën është se nuk do të ngelesh për opsionet e ushqimit dhe pijeve. Do t’ju pëlqejë të uleni në tarracat e mëdha të mbuluara me diell që ofrojnë shumë nga këto vende.’

Chelsea bleu mëngjesin e saj për udhëtimin dy-ditor – ujë, fruta dhe kos – në supermarketin Spar për të ulur kostot, por piu një xhin dhe tonik të dyfishtë në Bar My ëay për 2,98 £.

Ajo tha: “Ashtu si të gjitha qytetet kryesore, ka një gamë reale çmimesh kur bëhet fjalë për kostot, por ju mund të gjeni lehtësisht një verë ose një birrë për rreth 2 £. Edhe në lokalet e mira, është me të vërtetë e përballueshme.’

Dita e Dytë

Duke filluar ditën e dytë në Tiranë, Chelsea hëngri mëngjes nga ushqimet që bleu në Spar dhe më pas bëri një turne falas në këmbë – ajo la një bakshish prej 1,71 £.

Turistja komentoi: “Unë zakonisht jap më shumë bakshish, por besoj se duhet të jeni në gjendje të shkoni në këto turne edhe nëse nuk jeni në gjendje të paguani – mësimi duhet të jetë për të gjithë!”

Ajo kaloi në drekë, e cila ishte me çmim shumë të mirë. “Kam gjetur një furrë të mrekullueshme lokale që shërben byrek të nxehtë – që në thelb është një pastë shqiptare – dhe ata kishin kaq shumë opsione për nën 50 pens,” tha Chelsea. Ajo bleu dy byrekë për 43 pens secila nga byrektorja.

Aktiviteti i saj i radhës ishte parku i Tiranës – një park publik 289 hektarësh me shumë shtigje, bimë dhe një liqen. Është falas për të eksploruar.

Chelsea vuri në dukje: “Isha shumë i impresionuar me sa jashtëzakonisht i gjelbër ishte qyteti – është kaq i bukur”.

Chelsea u kthye në supermarket dhe bleu disa patate të skuqura (46p) dhe një birrë (68p) për të ngrënë para se të shkonte në Oda Garden për darkë.

Në restorant, profesionistja e udhëtimit u trajtua me gota falas dhe bukë falas para se të merrte një birrë dhe Fërgesë (gjizë me speca). Vakti i saj kushtoi 7.28 £ – dhe ajo porositi aksidentalisht një pjesë të përmasave familjare, kështu që mund të kishte qenë edhe më lirë nëse ajo nuk do të kishte bërë gabim.

Pushuesi buxhetor më pas provoi një bar të quajtur Radio – ‘një nga baret më të mira në qytet, nuk mund t’i rezistoja’ – dhe shpenzoi 6,82 £ për një martini të thatë.

Chelsea tha: “Ishte një pjesë e madhe e buxhetit, por siç ishte në natën time të fundit, më kishte mbetur pak më shumë se sa prisja, kështu që e shtyva barkën jashtë.”

Dita e Tretë

Duke u zgjuar në ditën e saj të fundit, Chelsea mori autobusin për në aeroport, fluturoi në shtëpi me fluturimin e dytë prej 9,99 £ dhe më pas përsëriti udhëtimin e saj utobus për në shtëpi. Ndërsa ekspertja e udhëtimeve tha se ajo ‘absolutisht’ do të kthehej në Tiranë, pati disa ankthe të vogla.

Sa shpenzoi turistja britanike ne Shqiperi

Ajo shpjegoi: “Kam pasur një udhëtim vërtet të bukur dhe shënimet e mia të vetme për “hapësirë ​​për përmirësim” janë se autobusët e aeroportit – të cilët supozohet të lëvizin çdo orë në orë – janë paksa të çrregullt në oraret e tyre.

“Gjithashtu, aeroporti i Tiranës nuk pranon asnjë formë dixhitale të imbarkimit.

Duke përfunduar pushimet e saj mega të lira, Chelsea vuri në dukje: ‘Vendasit janë shumë miqësorë dhe në shumicën e vendeve ku shkova, anglishtja e folur ishte më se e mjaftueshme.

“Unë kam qenë në gjendje të bëj një udhëtim vërtet argëtues pa e kaluar buxhetin tim.

Për fat të mirë, Tirana është një qytet shumë i shëtitshëm, kështu që nuk më duhej të shpenzoja asgjë shtesë për transport apo taksi”.

kapital.al /a.r