Një rast i paprecedentë ka ndodhur sot në Tiranë, 1 orë para se të mbyllej zyrtarisht votimi. Në disa pamje të bëra publike pretendohet se simpatizantë të PS-së janë larguar me vrap sapo kanë parë gazetarët, për të mos u identifikuar. Dyshohet se ata po vepronin në mënyrë të fshehtë te njësia nr.5, gjë që e ka kallëzuar në Polici Belind Këlliçi. Në një reagim për “Opinion”, socialisti Erion Braçe që ka qenë i pranishëm atje, ishte mjaft i tensionuar. Me gjuhë të ashpër ndaj demokratit Këlliçi, e akuzoi për dhunë.

Nuk mungoi replika e Këlliçit, po në “Opinion”. Me tone të larta dhe duke e sfiduar për ballafaqim, Këlliçi tha se Braçe ka goditur një gazetare dhe është “mashtrues i kalibrit të lartë”.

“Mashtrues të këtij kalibri vetëm Erion Veliajn ka bërë, Një njeri që i dridhej në zyrë, qante aty. Ai që trash zërin se bujrum Braçes pushka top! Merrem unë! Si të dojë Braçja, ku të dojë! Ai është mashtrues ordiner, që nuk ma merrte mendja se do ishte në këtë pikë sepse e respektova sa isha aty. Jo ta trashi zërin Braçja, po Braçja e kush e ka bo Braçen do merrem unë me të. Ta shohim Braçen, se nuk e kam akuzuar për asgjë. Meqë po trash zërin, ishte Braçja një burracak që shkoi dhe goditi Ambrozia Metën.

Janë pamjet publike, ka godit një femër, një gazetare. Për të qenë korrekte me ju, ku të dojë ai ballafaqim, të bëhet transparente biseda, të thërritet nëndrejtori i Policisë. Ishte trimëru Braçja se sa ishte aty u skuq nga halli i madh se ishte kap në flagrancë. I thashë nuk po të akuzoj ty po hajde të shohim, çfarë ka në zyra. Ishin drejtorët e Braçes, punonjësit e shtetit në zyrën e tij që ia futën vrapit. Ky është mashtruesi që mua sot më ka lënë pa fjalë! Kallëzimin e kam bërë unë, është bërë dhe kallëzimi penal nga Adriana Kalaja. Unë të kam sjellë kamerat që njerëzit e tij që ikin me vrap. Ne ishim aty! Kë godita unë?! Ku është kjo banda ime?! Banda rri me kriminelë!”, tha Këlliçi.