Universitetit Bujqësor i Tiranës në partneritet me Universitetin BOKU të Vjenës nisin së bashku një rrugëtim 4-vjeçar me qëllim që UBT të ketë standardet e një universiteti Europian. Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij, tha se kur e hodhi në tryezë këtë propozim, askush nuk e besoi, mes tyre as vetë rektori, Fatbardh Sallaku.

Më këtë të fundit, nuk i kurseu as batutat.

”Askush nuk më besoi, as rektori, këtij nuk ia lejonte partia, por ne u bëmë bashkë. Nuk është program për të mbajtur me hatër një rektor demokrat”, tha Rama.

Kreu i qeverisë e konsideroi si një arritje të madhe këtë hap, duke i dhënë një porosi pedagogëve.

“Është një arritje shumë e madhe, e rëndësishme është që të mos i ngacmojmë që të mendojnë divorcit. Tani ju takon të gjithëve ju që të përfshiheni në këtë projekt, jo vetëm me mendje, por edhe me zemër, që këtë universitet ta transformoni këtë universitet në një flamur krenarie kombëtare”, përfundoi kryeministri.

