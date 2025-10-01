Guvernatori i Bankës së Shqipërisë njoftoi në konferencë për media se po punohet edhe për një plan për reduktimin e parasë cash në ekonomi, që në fokus do të ketë digjitalizimin e pagesave.
“Banka e Shqipërisë është duke punuar për dixhitalizimin, modernizimi i sistemeve të pagesave që shkon paralel me uljen e nivelit të ekonomisë dhe objektivave të formalizimit të përgjithshëm të ekonomisë shqiptare”, tha Sejko.
Nga viti 2026 tha Sejko pritet të nisë edhe zbatimi i sistemit të pagesave të shpejta që brenda vendit që përdoret edhe në Bashkimin Evropian.
“Një punë e madhe nga Banka e Shqipërisë në bashkëpunim ose me atë të bankës së Italisë po bëhet në një sistem të zbatimit të një sistemi pagesave të shpejta që quhet TIPS. Ky është një sistem i Bashkimit Evropian të cilin e përdor banka e Italisë dhe Shqipëria parashikon që ta zbatojë këtë sistem të njëjtë gjatë vitit 2026. Pra, zhvillimet në sistemet e pagesave, modernizimi i sistemeve, digjitalizimi i tyre parashikojmë një ulje të ndjeshme të përdorimit të cash-it”, tha Sejko.
Raporti i fundit i Bankës së Shqipërisë tregon se jashtë bankave në kulmin e sezonit veror qarkulluan më shumë se 4.6 miliardë euro, afro 598 milionë euro më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. për të frenuar përdorimin masiv të parasë cash në ekonomi qeveria planifikon t’i ‘bllokojë’ pagesat me para në dorë brenda vitit 2028.
Leave a Reply