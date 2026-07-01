Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5%, duke vlerësuar se politika aktuale monetare mbetet e përshtatshme për të garantuar kthimin e inflacionit drejt objektivit në afatin e mesëm.
Në mbledhjen e zhvilluar sot, Banka e Shqipërisë konstatoi se inflacioni është rritur gjatë tremujorit të dytë të vitit, kryesisht si pasojë e shtrenjtimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, ndërsa ekonomia shqiptare ka vijuar të rritet dhe tregjet financiare kanë mbetur të qëndrueshme.
Sipas Guvernatorit Sejko, inflacioni mesatar i çmimeve të konsumit arriti në 2.9% në muajt prill-maj, nga 2.5% në tremujorin e parë.
Rritja u ndikua kryesisht nga çmimet e karburanteve, por edhe nga shtrenjtimi i ushqimeve të papërpunuara dhe disa shërbimeve që kanë kosto të lartë energjie. Në të kundërt, inflacioni i qirave shënoi rënie.
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