Referuar të dhënave të Bankës së Shqipërisë, raporti i kredive me probleme ka arritur nivelin më të ulët që prej janarit të vitit 2008.
Sipas publikimit të fundit, Banka Qendrore bën të ditur se huatë me probleme zbritën në nivelin e 3.8% në dhjetor, nga 4.17% që ishin një vit më parë.
Ndërsa vlera e tyre gjatë gjithë muajve të tjerë të vitit 2025 ishte në kufijtë e 4%-4.4%, siç u regjistrua në shtatorin e vitit të kaluar.
Rënia e kredive me probleme gjatë muajit dhjetor vjen edhe si pasojë e pastrimit të portofolëve nga kreditë e humbura të bankave para mbylljes së bilancit financiar vjetor.
Këto volume të kredive të nxjerra jashtë bilanceve ndikojnë menjëherë në uljen e raportit të kredive me probleme në përmbyllje të vitit që lamë pas.
Nga ana tjetër, rritja e kreditimit në banka, veçanërisht në segmentin e individëve, ku kanë dominuar huatë për blerje pasurish të paluajtshme, ka mbajtur përsëri të lartë volumet e kreditimit, pavarësisht shqetësimeve të shprehura nga Banka e Shqipërisë dhe masave të marra me synim ngadalësimin e kësaj rritjeje.
Megjithatë, Banka e Shqipërisë vlerëson se është e nevojshme që bankat të ruajnë vëmendjen në procesin e analizës së aplikimeve për kredi, si për individët ashtu edhe për bizneset, dhe të ushtrojnë monitorim të procesit pas miratimit të huave.
