Brukseli pritet të mbyllë tri kapitujt për Shqipërinë dhe Konferenca Ndërqeveritare të mbahet më 14 korrik.
Në përgjigjen e Këshillit për mediat thuhet:
“Diskutimet po vazhdojnë në Grupin e Punës COELA për këta tre kapituj dhe një raund tjetër takimesh është planifikuar për sot. Nëse gjithçka shkon sipas planit dhe arrihet një marrëveshje për Pozicionet e Përbashkëta të BE-së përkatëse, dosja do t’i kalojë COREPER-it nesër pasdite për miratim. Nëse kjo ndodh dhe COREPER-i miraton Pozicionet e Përbashkëta të BE-së (siç pritet), atëherë do të jemi në gjendje të konfirmojmë zyrtarisht Konferencën Ndërqeveritare (IGC) për të martën e ardhshme (me shumë gjasa së bashku me Malin e Zi, Ukrainën dhe Moldavinë, njëra pas tjetrës në të njëjtën ditë me mbledhjen e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme)”.
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