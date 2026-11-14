Rusia ka deklaruar se Britania duhet të heqë dorë nga përdorimi i armëve bërthamore për të mbrojtur aleatët e saj evropianë, nëse dëshiron paqe në Ukrainë.
Ky propozim është pjesë e një liste kërkesash të hartuara nga negociatorët rusë për bisedimet që synojnë t’i japin fund luftës në Ukrainë.
Dokumenti i politikave të Moskës kërkon që NATO të tërheqë forcat e saj nga Evropa Lindore dhe shtetet baltike, të përjashtojë Finlandën nga aleanca dhe të angazhohet që të mos dërgojë trupa në Ukrainë, kushte këto që duhet të përmbushen përpara se Vladimir Putin të marrë në konsideratë një armëpushim.
Dokumenti synon t’i japë fund “furnizimit të Ukrainës me çdo lloj arme, pajisje ushtarake apo produkti ushtarak perëndimor”, duke penguar njëkohësisht vendin e shkatërruar nga lufta që t’i bashkohet NATO-s.
Pas luftës, Rusia do të mbajë nën kontroll territoret ukrainase që ka pushtuar, duke siguruar kështu kontrollin mbi zona të gjera të vendit.
Në këmbim, Moska mund të pranojë anëtarësimin e Kievit në BE, me kushtin që të përjashtohet nga politika e përbashkët e mbrojtjes e bllokut dhe të bjerë dakord për heqjen e armëve bërthamore nga Bjellorusia.
Dokumenti, i datës 10 nëntor, u bë i njohur fillimisht nga gazeta gjermane “Bild”, e cila, ashtu si “The Telegraph”, është pjesë e rrjetit “Global Reporters” të Axel Springer.
Kjo përbën një rikthim të kërkesave gjithëpërfshirëse që presidenti rus paraqiti në fund të vitit 2021, përpara se të pushtonte Ukrainën dy muaj më vonë, duke kërkuar që NATO të reduktonte operacionet e saj në mbarë Evropën.
Putin kërkon që trupat dhe armatimet perëndimore të tërhiqen drejt kufijve të NATO-s, ashtu siç ishin në vitin 1997, para se aleanca të zgjerohej drejt lindjes, duke përfshirë shtete që dikur ishin pjesë e Bashkimit Sovjetik.
Ai ka shprehur gatishmërinë për të rifilluar bisedimet e drejtpërdrejta të paqes me SHBA-në, Ukrainën dhe zyrtarë evropianë, me kushtin që të diskutohet edhe një “arkitekturë e re sigurie” për kontinentin.
Dokumenti i 10 nëntorit përfaqëson qëndrimin fillestar të Putinit për çdo negociatë të ardhshme, të ndërmjetësuar nga Jared Kushner dhe Steve Witkoff, të dërguarit e Donald Trump për paqen.
Shumë prej kushteve të tij pritet të hidhen poshtë menjëherë nga 32 aleatët e NATO-s dhe nga Ukraina. Britania, me gjasë, do ta refuzojë kërkesën për të mos e shtrirë “mburojën e saj bërthamore” mbi aleatët e saj.
Mbretëria e Bashkuar është i vetmi vend evropian që vë në dispozicion të mbrojtjes së gjerë të NATO-s kapacitetet e saj bërthamore, të vendosura në nëndetëse. Të enjten, pas takimit me liderët evropianë në Dublin, Andy Burnham u tha gazetarëve se siguria kontinentale nuk ishte objekt negocimi me Rusinë.
Kryeministri u shpreh: “Kishte një ndjesi shumë të fortë se kërkesat ruse për ta përfshirë çështjen e arkitekturës së sigurisë evropiane, ose të rregullimeve të sigurisë evropiane, në këtë negociatë…”
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