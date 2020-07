Virologu i Universitetit të Oksfordit, Rob Lambkin-Williams pretendon se Mbretëria e Bashkuar është shumë afër fazës përfundimtare të zhvillimit të vaksinës COVID-19.

“Duke pasur parasysh që një proces i madh klinik është duke u zhvilluar, grupi i Oksfordit shpreson, edhe pse nuk ka ende asnjë garanci, që vaksinimet e para do të fillojnë pak para Krishtlindjes.

Vaksina tashmë po prodhohet në disa lokacione në Evropë dhe Amerikë dhe, më e rëndësishmja, në Institutin Serum në Indi.

Pra, prodhimi global i vaksinës tashmë është duke u zhvilluar, e cila do të përdoret nëse provat klinike rezultojnë të suksesshme,” tha Lambkin-Williams.

Ai shtoi se kryesisht njerëz të shëndetshëm të të gjitha moshave janë aktualisht të përfshirë në studim.

“Unë nuk mund të them saktësisht se kush janë të intervistuarit më të vjetër, por ka disa nga grupe me rrezik shumë të lartë. Unë jam astmatik dhe i përkas një grupi me rrezik të lartë.

Eshtë një grup i moshave të gjera me gati 10,000 njerëz të përfshirë në këtë studim”, tha eksperti britanik.

Ai thotë se aktualisht janë duke u prodhuar dy miliardë vaksina, nga të cilat gjysmë miliardë në Indi.

Instituti Serum atje është shumë i akredituar dhe çdo vit prodhon sasi të mëdha të vaksinës kundër gripit, e cila, sipas Lambkin-Williams, shpërndahet në nivel global.

“Pra, nuk është vetëm Mbretëria e Bashkuar. Kjo është globale. AstraZeneca është një kompani britanike, por ajo zotëron pajisje prodhuese në të gjithë botën dhe të gjithë po punojnë në prodhimin e vaksinave,” tha Lambkin-Williams.

Duke folur për sigurinë e vaksinës së ardhshme, eksperti britanik siguron se siguria e tij nuk është komprometuar.

“Një nga avantazhet e grupit të Oksfordit, i cili është drejtuesi i 23 ekipeve që aktualisht kryejnë prova klinike, është se ka punuar në një vaksinë të ngjashme për një virus të ngjashëm, i cili shkakton MERS, ose Sindromën e frymëmarrjes në Lindjen e Mesme. Tashmë ka ekzistuar deri në një farë mase.

Kjo ka të bëjë me adaptimin e vaksinës ekzistuese me virusin e ri. Shumë masa paraprake tashmë janë ndërmarrë dhe po vazhdojnë tani,” theksoi Lambkin-Williams.

/e.rr