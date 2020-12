Kamionët e parë me dozat e vaksinës anti-Covid janë nisur në Angli. Mediat vendase bëjnë të ditur se 800 mijë dozat e para janë nisur për në Angli, ku prej tyre mund të injektohen 400 mijë njerëz. Këto janë dozat e para që do të shkojnë në Britaninë e Madhe, pasi brenda këtij viti është deklaruar se do të transportohen 10 milion doza vaksine, ndërsa në total Anglia ka porositur 40 milion doza të mjaftueshme për të vaksinuar 20 milion persona.

Kategoritë e para që do të vaksinohen janë personat e moshuar, punonjësit mjekësor, të moshuarit në azile dhe personat me sëmundje shoqëruese. Ndërkohë që në lidhje me fillimin e transporit të vaksinave ka folur edhe Kreu i Pfizer i cili ka thënë se kjo është një lajm i mirë dhe historik.

Vaksina anti-Covid e Pfizer dhe BioNTech u miratua ditën e djeshme në Angli nga Agjencia Rregullatore e Barnave dhe Produkteve Shëndetësore (MHRA). Anglia është bërë kështu vendi i parë në botë që ka miratuar një vaksinë anti-Covid për përdorim masiv.

Janë 50 qendra vaksinimi në të gjithë Britaninë dhe për shpërndarjen duke i ardhur në ndihmë sistemit shëndetësor është futur edhe ushtria.

Pesëdhjetë spitale janë të gatshëm të hapin dyert për vaksinimin nga java tjetër, me 13 në Midlands, tetë janë në Veri-Perëndim, Jug-Lindje dhe Jug-Perëndim, shtatë janë në Lindjen e Anglisë dhe Londrës , dhe vetëm një në secilin prej rajoneve Yorkshire dhe Veri-Lindore.

Ushtria zhvilloi një provë në një nga vendet e para të vaksinimit masiv, ku dhjetëra mijëra pacientë do të imunizohen por shefi ekzekutiv i NHS Sir Simon Stevens paralajmëroi se logjistika do të jetë ‘e komplikuar’.

Vaksina, e cila duhet të mbahet në -70 ° C deri pak para se të përdoret, që do të thotë ruajtja duhet të kontrollohet me përpikëri për të gjithë procesin e shpërndarjes dhe ruajtjes.

